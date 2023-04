Ezio Greggio fa un video appello sui social alla madre del piccolo Enea: "Torna, ti aiuteremo"

Il conduttore televisivo Ezio Greggio è intervenuto oggi sulla vicenda del piccolo Enea, il neonato abbandonato con una lettera presso la “Culla per la vita” dell'ospedale “Mangiagalli” di Milano. Ha postato un video sulla rete in cui prega alla madre di tornare, garantendole l'anonimato ed anche l'aiuto di molte persone. L'appello segue quello già fatto dal Professor Fabio Mosca, direttore del Reparto di Neonatologia e terapia intensiva. L'appello però non è stato preso bene da tutti: commentando il video molte persone hanno espresso la convinzione che vada rispettata la scelta della madre, della quale non conosciamo i motivi.