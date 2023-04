Felicetti, Lav: "Ecco come salvare la pelle dell’orso"

Lo ha chiesto anche la mamma di Andrea Papi, il runner ucciso nell’incontro con l’orsa JJ4 che molto probabilmente ha temuto per la sicurezza dei sui cuccioli: nessuna vendetta inutile, l’uccisione di quell’animale non mi restituirà mio figlio. Dalla LAV la proposta operativa su come allontanare l’orsa dal Trentino evitando l’abbattimento: accordi già presi con la Germania e la Giordania, se verrà dato il via libera.