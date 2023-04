Cede la conduttura della centrale, colata d'acqua e fango sulle case ad Ardesio - Video

Frana in Val Seriana. Ad Ardesio in provincia di Bergamo, decine di famiglie sono isolate e quasi una decina di abitazioni abitazioni sono state evacuate. È successo questa mattina attorno alle 6.55 a causa della rottura di una condotta di acqua di pertinenza di una centrale idroelettrica che ha causato ingenti danni.

Tre frazioni - Cerete, Pizzol e Staletti - risultano isolate ma non ci sarebbero segnalazioni di persone coinvolte o disperse. Sul posto i vigili del fuoco, al lavoro per la messa in sicurezza dell'area.