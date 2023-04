Francia. I manifestanti bloccano l'accesso a Mont Saint-Michel

Venerdì mattina più di 200 manifestanti hanno bloccato l'accesso a Mont Saint-Michel per protestare contro il progetto di riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron.

I manifestanti hanno bloccato alcuni chilometri di strada per impedire ai visitatori di accedere ai parcheggi e alla passerella che porta all’isola tidale, uno dei luoghi simbolo della Francia, vera e propria icona a livello internazionale.

In estate, migliaia di visitatori compiono ogni giorno la traversata a piedi, in bicicletta o in bus navetta per raggiungere questo monumento storico. Mont Saint-Michel è uno dei luoghi più visitati e attira oltre due milioni di turisti ogni anno.