Parla Macron, la protesta si fa sentire: "ecco la nostra rabbia"

Proprio mentre il presidente Macron stava pronunciando il suo discorso televisivo alla nazione sulla riforma delle pensioni, rassicurando sul fatto che aveva “ascoltato” la rabbia dei francesi, la protesta si dava appuntamento a Parigi e in altre città per “far sentire” materialmente il proprio dissenso: battendo su pentole e padelle, urlando slogan, facendo più chiasso possibile.

Nella capitale alcuni cassonetti sono stati incendiati. A Strasburgo, dopo il concerto di pentole nel centro della città, alcune centinaia di persone hanno improvvisato barricate in mezzo alle strade utilizzando cassonetti della spazzatura o oggetti da costruzione per bloccare la strada. La polizia ha usato ripetutamente i gas lacrimogeni. Incendi di rifiuti hanno punteggiato anche i percorsi dei manifestanti a Rennes e Caen. Manifestazioni non autorizzate anche a Nantes e ad Angers.