Tajani: "Italiani in Sudan contattati uno a uno, stanno bene e saranno evacuati entro questa notte"

Ore frenetiche per evacuare i cittadini dei Paesi stranieri che si trovano in Sudan alle prese con l'inferno di una guerra civile.

Pronto un piano di emergenza per evacuare gli italiani che si trovano a Khartoum. "I nostri connazionali sono stati contattati durante la notte, dall'Unità di crisi del ministero. Chiamati uno per uno: stanno tutti bene e raggiungeranno la nostra ambasciata. Di più non posso dirvi per ragioni di sicurezza", ha detto il capo della Farnesina arrivando al Salone del Mobile di Milano. "È una situazione molto complicata quella degli italiani a Khartoum ed il timore è che le due parti in conflitto per il controllo del potere nel paese non abbiano intenzione di sedersi a un tavolo", ha spiegato Tajani. "Sono in contatto con i generali che mi hanno garantito la sicurezza dei nostri connazionali".

"Ho parlato sia con il presidente che con il generale delle truppe speciali e li ho ringraziati entrambi perché ho ricevuto la garanzia che i convogli italiani saranno lasciati passare. Tra gli italiani afferma il capo della Farnesina, anche membri della Nunziatura apostolica e di altri Paesi europei, 200 in tutto di cui 140 sono italiani. Ieri siamo riusciti a mettere in sicurezza 19 persone. Stiamo lavorando perché entro la nottata tutti gli italiani possano essere messi in sicurezza", ha detto poi Tajani a "Mezz'ora in +" di Lucia Annunziata, su RaiTre.

Tajani è in continuo contatto con la premier Giorgia Meloni, con il il sottosegretario Mantovano, il capo di stato maggiore della difesa Cavo Dragone e il generale Figliuolo, responsabile del Comando operativo di vertice interforze, e i responsabili dell'Unità di crisi della Farnesina e dei Servizi di Sicurezza.

La diplomazia italiana lavora sin dall'inizio della ripresa del conflitto ricominciato il 15 aprile, per rimpatriare gli italiani - 150 circa - che sono a Khartoum. Ieri "in 19 che si trovavano in una crociera, sono stati messi in sicurezza e trasferiti in Egitto". L'Italia, come altri paesi e lo stesso popolo sudanese in fuga, sta organizzando l'evacuazione dei connazionali con velivoli militari a Gibuti.