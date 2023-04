Fuortes: "Tutta Rai coinvolta in un racconto che è evento di popolo"

“Già oggi, a due anni dalla partenza, abbiamo uno studio nuovo e stiamo lavorando su tutti i programmi che avranno al centro Rai Vaticano, ma anche tutte le strutture giornalistiche, tutti i generi. Tutta la Rai sarà coinvolta in questo racconto che è un evento di popolo ed è uno straordinario momento da raccontare nel migliore dei modi approfondendo tutti i temi”. Così Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai alla presentazione del nuovo studio televisivo “Giubileo 2025” di Rai Vaticano.

“La nostra responsabilità, oltre a quella di informare bene, è anche quella di cercare di far partecipare tutti gli italiani, nel nostro paese e nel mondo che non avranno la fortuna di venire a Roma per vivere questo grande Giubileo. Questo è un grande impegno per la nostra azienda, che sono sicuro verrà portato a termine”, ha aggiunto.

“Una delle caratteristiche è che la Rai ha sempre seguito con straordinaria attenzione e precisione la parola del Santo Padre – ha proseguito - e il rapporto con la Santa Sede è stato sempre ottimo e oggi la presenza di monsignor Fisichella testimonia lo stato di questo rapporto”. “Tutti i canali, sia quelli generalisti che quelli specializzati, che Rai Play saranno coinvolti in questo grande racconto attraverso approfondimenti e la cronaca dei grandi eventi non solo religiosi, ma anche civili e sociali che coinvolgeranno la nostra città”, ha concluso.