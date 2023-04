Superbonus: edili in corteo contro i crediti incagliati. Città bloccata da centinaia di mezzi

A Genova gli edili sono scesi di nuovo in piazza con centinaia di mezzi da lavoro per protestare contro i crediti incagliati del Superbonus. Tre cortei sono partiti questa mattina dal ponente e dal levante della città, per poi riunirsi in centro, causando gravi disagi al traffico.

Alla manifestazione stanno prendendo parte oltre 600 mezzi che hanno di fatto completamente paralizzato la città ma vi sono ripercussioni anche sul casello di Genova Ovest dove si stanno formando lunghe code.