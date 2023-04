Il Ministro dell'economia Giorgetti alla Camera: "Dal Governo sostegno al lavoro e alle famiglie"

"La strategia complessiva del Governo per la natalità non si limita agli incentivi fiscali ma punta a supportare la famiglia con un ampio ventaglio di strumenti. Il Governo valuterà tutti gli interventi a favore delle famiglie per dare slancio alla natalità di questo paese". Così il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, al Question time alla Camera.

Giorgetti ha aggiunto che il Governo "destinerà con un prossimo provvedimento di urgenza i margini di bilancio disponibili per finanziare, per l'anno in corso, un nuovo taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e un innalzamento del limite dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli".