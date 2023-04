Le parole di Gianni Letta dopo la visita a Berlusconi: imboccata la strada della rinascita

"L'ho trovato meglio di quanto pensassi. Gli possiamo fare un augurio di buona Pasqua perché la strada della rinascita, se non della risurrezione, è stata imboccata". Così Gianni Letta, parlando con i cronisti, dopo aver incontrato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi. "Mi ha detto 'è dura ma non mollo, ce la farò anche questa volta'. Voi lo conoscete, ogni volta che si è dato un obiettivo l'ha raggiunto. Anche questa volta credo che sia su quella strada", ha aggiunto Letta.