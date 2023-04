Meloni ad Addis Abeba: maggiore attenzione verso l'Africa

"Contribuire allo sviluppo, alla sicurezza, alla stabilità di questi Paesi. Il 100% dei ragazzi che escono da queste scuole trovano un lavoro. E io credo che questa sia in assoluto la cosa più preziosa che si può fare per nazioni che fanno dei grandi sforzi di stabilizzazione, di modernizzazione e che sono fondamentali per la stabilità dell'intera regione. C'è grande voglia d'Italia, di attenzione per la nostra capacità di cooperare in modo non predatorio, di lasciare qui qualcosa: vogliamo lavorare sulle intrastrutture, sull'agricoltura". Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a margine della missione in Etiopia. "Vogliamo lavorare sul turismo che per esempio qui in Etiopia può essere una grande opzione di sviluppo ancora non adeguatamente esplorata e quello che queste nazioni ci chiedono è anche di farci promotori presso gli organismi multilaterali, Unione Europea, G7 ai quali partecipiamo per le loro istanze e le loro necessità. Io credo che l'Italia possa ottimamente giocare questo ruolo. Come avete visto anche in seno di Consiglio europeo ci stiamo occupando di maggiore attenzione verso l'Africa in termini investimenti, di presenza, ed è quello che queste nazioni ci chiedono".