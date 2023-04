Giorgia Meloni: "Per troppi anni non abbiamo investito sulla natalità e sulla demografia"

“Per troppi anni non ci sono stati investimenti, in Italia abbiamo un problema di tenuta del sistema economico e sociale, non abbiamo investito sulla natalità”. Giorgia Meloni lo dice raggiungendo il Salone del Mobile di Milano, nel giorno dell'inaugurazione della 61esima edizione.

E aggiunge: “In Italia ci sono sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano, questo problema si risolve in vari modi: il modo su cui lavora il governo non è solo quello dei migranti, ma anche quello della grande riserva inutilizzata che è il lavoro femminile. Portandolo alla media europea e puntando sulla demografia, con l'incentivazione da parte delle famiglie di mettere al mondo dei figli” ha concluso la premier.