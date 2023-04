Erosione delle coste: un'emergenza globale che divora anche le spiagge italiane

L’11 aprile si celebra la Giornata nazionale del mare. Istituita nel 2017 ha lo scopo di promuovere una cultura e una “cittadinanza del mare” e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sua tutela e valorizzazione dal punto di vista ambientale, economico e scientifico.

"L'Italia è una Nazione, allo stesso tempo, continentale e marittima”, si legge in un tweet condiviso oggi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“L'Italia”, dice la premier, "ha spesso dimenticato questa sua duplice identità, si è percepita come una 'Patria senza mare' e non è stata pienamente consapevole di quanto il mare possa essere una risorsa geostrategica, ambientale, culturale ed economica.

Per Giorgia Meloni "rimettere al centro questo asset e farne un vettore di sviluppo e di ricchezza, da ogni punto di vista, è una priorità del Governo. Un impegno che ribadiamo anche oggi in occasione della 'Giornata nazionale del mare'”.

Uno dei temi di attualità su questo fronte è quello della erosione delle coste. Un tema globale come ci racconta l’attualità con la recente emergenza a Hemsby in Inghilterra dove la ritirata della costa ha costretto all’evacuazione di una parte della popolazione e la demolizione delle case ormai a rischio di precipitare in mare. Situazione analoga in Normandia dove negli ultimi anni si sono fatte sempre più frequenti le frane della scogliera con le zone residenziali lungo la costa sempre più a rischio.

Un problema che affligge da anni anche la nostra penisola come ha ricordato in una nota il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: “Dovremo fronteggiare, anche prevedendo specifici interventi legislativi, il grande tema dell’erosione costiera: si stima, infatti, che nel 2050 potremo perdere gran parte delle nostre spiagge”.

Un tema naturalmente che non riguarda soltanto il litorale laziale. Tutti ricordiamo, nel 2021, la frana del cimitero di Camogli che fece finire sugli scogli 200 bare. Un crollo che sarebbe stato provocato dall'erosione della falesia aggravata dalle violente mareggiate che hanno colpito la Liguria negli ultimi anni.

Secondo uno studio di Legambiente, che due anni fa ha elaborato un quadro dell’evoluzione dell’erosione delle nostre coste tra il 1970 e il 2020, il fenomeno si è divorato 40 milioni di metri quadrati di spiagge negli ultimi 50 anni. Quasi il 50% delle nostre coste sabbiose è attualmente soggetto a erosione.

Si tratta di un disastro ambientale, paesaggistico, economico e sociale in corso le cui cause sono da ricercare, secondo la ricerca, negli interventi antropici di consumo di suolo e di costruzione a ridosso dei litorali e sono esacerbati dal riscaldamento globale e dai cambiamenti climatici.

In occasione della Giornata nazionale del mare la facciata Palazzo Chigi sarà illuminata di azzurro dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

Tra le iniziative di quest’anno l’Open Day della Marina Militare con la possibilità di accedere, tra l’altro, alle basi navali di La Spezia, Taranto, Cagliari, Augusta, Ancona, Napoli, e Venezia.