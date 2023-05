Giovane soldato ucraino spara da condominio di Bakhmut: il fuoco della mitragliatrice americana M240

Un video di guerra girato con smartphone secondo il post, all'interno di un appartamento di un edificio di Bakhmut.

Un militare ucraino spara con un grosso mitragliatore da una finestra, sul davanzale, centinaia di bossoli.

Si tratterebbe della "mitragliatrice americana M240".

Secondo l'intelligence britannica nel suo report, a Bakhmut "continuano i pesanti combattimenti a corto raggio nei quartieri occidentali della città contesa".

"Uno dei principali sviluppi dell'ultima settimana sono stati i combattimenti alla periferia della città, in particolare nei pressi del villaggio di Khromove, mentre l'Ucraina cerca di mantenere il controllo della via di rifornimento 0506".

Le altre strade non sono asfaltate e sono quindi rese inaccessibili dal fango, spiegano ancora gli analisti di Londra. "Essendo la città sotto attacco da oltre 11 mesi, le difese ucraine di Bakhmut sono state integrate come un elemento di una zona difensiva molto piu' profonda, che include la città di Chasiv Yar a ovest", conclude l'analisi che spiega le mosse strategiche delle due parti in conflitto.

Kiev, "Stiamo inviando 100 droni kamikaze verso Bakhmut"

Ieri invece l'annuncio di Kiev sull'invio massiccio di veicoli senza pilota nella città. L'esercito ucraino sta inviando 100 droni kamikaze in direzioni di Bakhmut. Lo ha scritto su Telegram il vicepremier e ministro della Trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov. "In due giorni, gli abbonati della pubblicazione online Blyskavka hanno raccolto tramite United24 oltre 10,4 milioni di grivni eucraine (circa 2,5 milioni di euro n.d.r.) per acquistare 500 droni kamikaze" ha riferito Fedorov.

Il vicepremier ucraino ha concluso aggiungendo che "il primo lotto di 'uccelli' sta già volando verso una delle unità di ricognizione aerea della 59a brigata. Aiuteranno i combattenti a consegnare rapidamente 'doni' ai russi".