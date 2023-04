Gli interrogativi sull’impatto ambientale dell’esplosione di detriti del lancio di Starship

Il 20 aprile scorso gli occhi erano tutti puntati verso il cielo sopra il Golfo del Messico quando Starship, spinta da SuperHeavy, il più grande razzo mai costruito, è esplosa in volo 4 minuti dopo il decollo dalla base di Boca Chica nel sud del Texas.

Ma è ciò che è accaduto a terra che, in questi giorni, sta attirando l'attenzione delle autorità federali USA, delle comunità che vivono intorno a Starbase, lo spazioporto privato di SpaceX, e degli ambientalisti.

Secondo l'agenza federale statunitense per la conservazione della fauna, della pesca e degli habitat naturali (U.S. Fish and Wildlife Service), la forza d’urto del lancio della nave spaziale di Elon Musk ha prodotto una nube di cemento polverizzato intorno alla base.

Al momento dell'accensione, i motori del razzo hanno scaricato a terra una potenza che ha scavato nel terreno un cratere profondo diversi metri. Secondo il rapporto dell'agenzia, il pennacchio di polvere di cemento che ne è derivato si è esteso per oltre 10 chilometri a nord-ovest.

La nube ha raggiunto Port Isabel, vicina all'estrema punta sudorientale del Texas. Il New York Times riporta in un articolo le lamentele e la preoccupazione dei residenti della cittadina a circa 8 chilometri a nord-ovest dalla base che, dopo il lancio, è stata ricoperta di detriti. Praticamente in tutta la città "si è formata una coltre di granelli di sabbia piuttosto spessi e granulosi che sono finiti su tutto".

Frammenti di cemento e metallo sono stati scagliati a migliaia di metri di distanza innescando un incendio in un'oasi faunistica vicino a Boca Chica Beach. La diffusione dei detriti e del particolato è andata ben oltre il raggio previsto.

Lo scorso anno, la Federal Aviation Administration (FAA) aveva condotto una valutazione ambientale sui piani di SpaceX concludendo che i lanci non avrebbero avuto "alcun impatto significativo" sulla regione.

La valutazione prevede che i detriti dell'esplosione di un lancio da Starbase rimangano circoscritti a un'area di circa 3 chilometri quadrati intorno alla piattaforma e che SpaceX non provochi “rischi inaccettabili” per la sicurezza pubblica a terra e in volo. Dopo l'esplosione di Starship la FAA ha comunicato l'attivazione del "piano di risposta alle anomalie" di SpaceX.

Le immagini hanno mostrato i danni alla rampa di lancio, il cui pavimento è stato in gran parte distrutto durante la fase di decollo.

Nessuno è rimasto ferito e non sono stati trovati uccelli o animali selvatici morti nei terreni di pertinenza dell'oasi faunistica ma gli ambientalisti hanno colto la palla al balzo sostenendo che il rapporto è la prova che uno studio più approfondito sui potenziali rischi per la sicurezza pubblica e la fauna selvatica è necessario prima di ulteriori lanci della Starship a Boca Chica.

"Avevano previsto detriti, ma non che una parte della rampa di lancio venisse spazzata via a chilometri di distanza e dispersa nell'ambiente", ha dichiarato ad Associated Press Jared Margolis, avvocato del Center for Biological Diversity. "Quello che è successo non è quello che avevano previsto".

SpaceX non ha ancora commentato i risultati del rapporto del Fish and Wildlife Service ma Elon Musk, il miliardario fondatore di SpaceX, ha dichiarato venerdì che l'azienda californiana ha in programma di installare un sistema di raffreddamento ad acqua e fondamenta in acciaio per il prossimo lancio del razzo.

Il rapporto del Fish and Wildlife Service, che fa parte del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti, è stato il primo da parte di un ente del governo federale sull'entità dei danni collaterali del lancio, al di là dell'esplosione in volo dell'astronave.

La settimana scorsa la FAA ha comunicato di aver aperto un'indagine per "incidente", come previsto dalla legge. Un stop di fatto ai lanci di SpaceX finché non saranno accertate le cause dell'incidente e dei guasti connessi a quanto avvenuto il 20 aprile a Boca Chica.

Musk ha lasciato intendere che gli aggiornamenti pianificati a Starbase potrebbero essere pronti per essere installati prima del prossimo tentativo di lancio tra uno o due mesi.

Nonostante l'esito, SpaceX considera il lancio di prova di Starship un successo e una fonte preziosa di dati per l'ulteriore sviluppo del veicolo spaziale .