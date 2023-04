Il Pentagono: "In Siria jet russi non professionali"

Il Dipartimento alla Difesa americano ha pubblicato un video di ciò che definisce “comportamento non professionale” dell'aeronautica russa in Siria.

Le immagini riguardano due incidenti registrati negli ultimi giorni.



Nel primo, avvenuto il 2 aprile, un jet russo Su-35 intercetta un aereo americano F-16 con un manovra che i militari Usa definiscono “insicura e non professionale”.



Nel secondo caso, datato 18 aprile, si vede un altro Su-35 russo che violerebbe lo spazio aereo della coalizione a guida americana sulla Siria e si avvicinerebbe a meno di 2mila piedi dall'aereo a stelle e strisce.

Già a metà di marzo il comando militare americano aveva segnalato un aumento significativo di questi comportamenti da parte delle forze aeree russe, a partire dall'inizio del mese, citando a esempio il sorvolo di basi Usa da parte di aerei militari russi. Senza tirare conclusioni strategiche o politiche, queste segnalazioni sembrano definire i vari episodi come non casuali ma parte di un atteggiamento più aggressivo delle forze russe.