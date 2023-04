Hugh Jackman torna a parlare di cancro alla pelle: "Proteggetevi"

Non è la prima volta che Hugh Jackman mette la sua faccia per sensibilizzare le persone sulla prevenzione del cancro alla pelle. Nel 2013 all’attore sono stati rimossi ben 4 basaliomi e la star è sempre molto attenta alla propria salute.

Con un cerotto sul naso Jackman ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram e ha invitato i suoi fan a utilizzare la protezione solare, spiegando di essere in attesa dei risultati di due biopsie a cui si è sottoposto nei giorni scorsi: "So che mi avete già sentito parlare dei miei carcinomi basali" si legge nella descrizione del post. "Continuerò a parlare di loro, se necessario. E se questo mio messaggio riuscirà a ricordare anche solo a una persona di mettere la crema solare con un SPF alto, allora sono felice". Nel video Jackman ha spiegato che nel corso dell'ultimo controllo il suo medico ha notato qualcosa di strano: "Volevo dirvelo di persona, prima che qualcuno mi noti in giro per strada" ha detto l'attore. "Ho appena fatto due biopsie perché il mio medico ha notato qualcosa, potrebbero essere cellule basali. Avrò i risultati nel giro di due o tre giorni, appena saprò ve lo dirò".