I dubbi sul figlio del portavoce del Cremlino: dallo scherzo telefonico all'arruolamento in Wagner

Correva il 22/9/2022 quando Nikolaj, 32 anni, tra i 300mila ex riservisti russi, fu vittima di uno scherzo telefonico . “Pronto? È Nikolaj Peskov?” “Si, chi parla?”. “Qui è il commissariato militare. Non riagganci, come ha fatto l'altra volta. Lei ha ricevuto una convocazione. Il suo nome è nell'elenco dei riservisti che verranno arruolati nell'ambito della mobilitazione ordinata dal presidente Putin. Si presenti domani alle 10 in caserma”.

Fu sorprendente la risposta del giovane: “Non verrò. Cercherò di risolvere la questione a un livello più alto”.

A distanza di quattro mesi, questa intervista racconta l'arruolamento del ragazzo il cui padre è tra gli uomini più vicini a Putin: il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Perché non credergli, invece di ipotizzare sia stato un “rimedio” al discredito o addirittura gridare a una scaltra messinscena per mostrare che anche l'élite russa si sporca le mani in Ucraina?

Difficile dare una risposta. Da una parte c'è Nikolaj che ha affermato di aver prestato servizio in Ucraina come artigliere, nelle file del gruppo di mercenari Wagner: “Lo consideravo mio dovere, non potevo sedermi in disparte e guardare gli amici e altre persone andare lì. Quando sono andato, ho dovuto cambiare il mio cognome. Nessuno sapeva davvero chi fossi”, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano russo Komsomolskaya Pravda. A sostenere la versione c'è il papà e anche il capo della compagnia di mercenari Yevgeny Prigozhin. Da contraltare i media ucraini sollevano dubbi. Parlano di intervista farsa, quella rilasciata al presentatore televisivo Vladimir Solovyov, noto per la sua vicinanza al Presidente russo, e pongono l'attenzione sulle multe che il giovane avrebbe preso a Mosca, con la sua auto, durante “quei mesi” in guerra.

Intanto a Nikolaj è stata conferita la medaglia al coraggio.