Il bimbo "ruba" la borsetta alla principessa del Galles: Kate scoppia a ridere

Se, come risulta da un recente sondaggio, Kate Middleton è la più amata tra i membri della famiglia reale, è anche per la sua capacità di interagire con il pubblico. Durante la visita ad Aberfan in Galles si è resa protagonista di un divertente siparietto.

Dopo aver reso omaggio all'Aberfan Memorial Garden, costruito sul luogo dove nel 1966 una frana inghiottì una scuola elementare uccidendo 116 piccoli scolari, la principessa ha salutato i sudditi. Tra di loro c'era una giovane mamma con un bambino in braccio.

Il piccolo, quando Kate si è avvicinata, le ha afferrato la borsa e, tenendola stretta tra le mani, si è rifiutato tra le urla di restituirla scatenando l'ilarità della principessa. Tra le risate, Kate ha tranquillizzato la mamma del piccolo e proseguito il suo giro di saluti fino a quando il piccolo Daniel si è stancato del nuovo gioco lasciando la presa sulla borsa che è potuta tornare alla legittima proprietaria.