Il cecchino bambino spara a Bakhmut, rintanato in un ufficio: gli occhi tra i faldoni impolverati

Il filmato, proverrebbe da Bakhmut: "un'istantanea" della guerra, vista dagli occhi di quello che sembra quasi un bambino, sicuramente molto giovane. E' un cecchino, appostato all'interno di quello che resta di un ufficio, con il fucile di precisione appoggiato su faldoni e carte, e prende la mira verso un nemico imprecisato.

Secondo il post, si tratta di uno "sniper" del battaglione intitolato allo “sceicco Mansour”, brigata anti-russa già attiva da anni sul fronte dell'Est, da prima dello scoppio del conflitto. Il video è stato girato in luogo e data imprecisata.

La sfibrante battaglia per Bakhmut, secondo la compagnia di mercenari Wagner, si sarebbe ufficialmente conclusa. A darne l'annuncio nel cuore della notte è stato Yevgeny Prigozhin, che ha postato un video in cui ha affermato che la bandiera russa è stata issata sull'edificio dell'amministrazione comunale della cittadina del Donbass, da mesi teatro di furiosi combattimenti con gli ucraini: "Tecnicamente, controlliamo la città", mentre il "nemico è rimasto nei quartieri occidentali", ha aggiunto lo 'chef di Putin'. Con un gesto ancora più plateale: dedicare questa vittoria al blogger ultranazionalista Vladlen Tatarsky, ucciso alcune ore prima in un attentato in un caffè di San Pietroburgo.

Caduta della città dell'Est, subito però smentita da Kiev: l'esercito ucraino ha affermato di avere ancora il controllo di Bakhmut: "Il nemico non ha interrotto il suo assalto a Bakhmut. Tuttavia, i difensori ucraini difendono coraggiosamente la città, respingendo numerosi attacchi nemici", ha scritto lo stato maggiore ucraino sulla sua pagina Facebook.