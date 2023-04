Il fan 67enne porta l'acqua santa a Berlusconi: “Zio Silvio ci serve, anche se io voto Lega”

Un fan di “zio Silvio” ha viaggiato tutta la notte da Cosenza a Milano nella speranza di consegnare a Berlusconi un abito votivo, dei santini e una boccetta di acqua santa. Ettore Fragale, 67enne bancario in pensione, è salito la domenica su un autobus per poi raggiungere il San Raffaele lunedì mattina: ben 16 ore di pullman per offrire la sua ammirazione. Fragale aveva con sé dell'acqua santa del santuario di Paola e la riproduzione del mantello di San Francesco da consegnare ai parenti del Cavaliere: “Servono per ottenere la grazia”, ha spiegato. “Silvio ci serve”, racconta ai microfoni dei cronisti presenti fuori dal San Raffaele anche se vota Lega.