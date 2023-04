Il Lago di Garda ha raggiunto il suo livello più basso dal 1953

Tra siccità, cambiamento climatico, scarse piogge e brevi nevicate, e condizioni meteorologiche estreme, il Lago di Garda è in sofferenza. Registrato il dato peggiore degli ultimi 70 anni, il livello più basso dal 1953: si trova ora a 45,8 centimetri sopra lo zero idrometrico, vale a dire la quota sul livello medio del mare stabilita come riferimento convenzionale per questo bacino, rispetto ad una media di 109 centimetri. Lo indicano i dati del satellite Sentinel-2, nell'ambito dell'Osservatorio europeo sulla siccità del programma Copernicus, gestito dallaCommissione Europea e dall'Agenzia Spaziale Europea.

L'acqua dei grandi laghi contribuisce ad alleviare l'impatto della siccità, ma il Lago di Garda è al di sotto dei livelli normali. Il mese scorso la premier Giorgia Meloni ha istituito una sala di controllo per monitorare la capacità idrica in tutto il Paese, mentre l'amministrazione lombarda ha chiesto alle società idriche e agli operatori idroelettrici di limitare l'utilizzo dell'acqua.