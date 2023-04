Il lampo che ha squarciato il cielo di Kiev: dal satellite al meteorite, in molti pensavano agli Ufo

Satellite, meteorite o alieni? È ancora un mistero il lampo blu che ha illuminato il cielo di Kiev e fatto risuonare l'allarme antiaereo. Le ipotesi più accreditate hanno perso attendibilità strada facendo. Il possibile attacco aereo russo è stato rimpiazzato dalla caduta di un satellite e ora avanza la più probabile discesa del meteorite. In rete, però, il fenomeno è associato con ironia agli Ufo.

Procediamo con ordine.

Le autorità militari ucraine hanno fin da subito focalizzato l'attenzione sul “satellite Nasa caduto sulla Terra”. Così quel lampo che ha illuminato il cielo avrebbe giustificato l'allarme aereo, smentendo il possibile attacco russo. La supposizione di Kiev è stata sconfessata a stretto giro proprio dall'Agenzia Spaziale statunitense, sostenendo di continuare a monitorare il satellite in disuso dal 2018, prossimo al rientro nell'atmosfera.

Ripreso da numerose telecamere di sorveglianza, il bagliore blu è diventato virale alimentando le fantasie degli utenti. In tanti hanno gridato agli alieni e perfino il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andrii Yermak, non ha resistito a cavalcare l'onda: “Non preoccupatevi degli ufo. Questa è la nostra difesa antiaerea”.

Che ci fosse in giro un satellite in disuso destinato a precipitare si sapeva. La Nasa aveva fatto ammenda. E alla fine è anche successo, considerando che il satellite RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager), 300 chilogrammi di peso, lanciato 21 anni fa, destinato all'osservazione delle eruzioni solari, alla fine ha fatto il suo rientro in atmosfera nella regione desertica sahariana tra Sudan ed Egitto. Si è disintegrato.

Dunque, tralasciando gli alieni, agli esperti resta in mano soltanto l'ipotesi del meteorite.