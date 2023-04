Il lungo sfogo di Melissa Satta: “Bullizzata per la relazione con Matteo Berrettini”

La showgirl ha scelto i social per diffondere un video risposta alle critiche che le sono state mosse dopo l'infortunio del compagno: il tennista Matteo Berrettini. “Di solito non lo faccio, ma è una situazione abbastanza surreale. È da mesi che ricevo messaggi di insulti e che definisco di bullismo e anche di sessismo”, dice Melissa puntando il dito contro gli haters. Due problemi, bullismo e sessismo di cui sono vittime molte ragazze. E proprio a loro si rivolge Satta che spiega di essere “attaccata per la mia storia personale, per la storia sentimentale che sto vivendo”. E poi continua interrogandosi: “Sono un personaggio pubblico (…) e in questi giorni non so per cosa vengo accusata, forse per essere donna? Perché il mio compagno vive un momento diverso, magari un po' più difficile lavorativo? Se magari fosse successo dall'altra parte? L'uomo verrebbe colpevolizzato alla stessa maniera?”. L'ex moglie del calciatore Kevin-Prince Boateng ha annunciato denunce rivolgendosi anche ai media: “Ieri una testata giornalistica anche molto importante ha fatto un titolo surreale ‘Melissa porta sfortuna’”.