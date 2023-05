Il ministro Tajani: "L'Italia è in prima fila nella ricostruzione dell'Ucraina"

L'intervento del ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, alla Conferenza bilaterale, in corso al Palazzo dei Congressi dell'Eur, per la ricostruzione dell'Ucraina. “Abbiamo investito un miliardo di euro, la nostra assistenza a Kiev è a 360 gradi” dice Tajani, aggiungendo che “vogliamo continuare a far sentire la nostra vicinanza al Paese”.

Il titolare della Farnesina ha poi confermato la prosecuzione del “sostegno al processo di adesione dell'Ucraina all'Unione europea” e che “le infrastrutture e la finanza sono settori chiave, in cui vogliamo essere protagonisti”.