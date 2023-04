Il momento dell'arrivo di Trump a New York: nel video gli istanti, la tensione nel viso

Il video dell'ex Presidente arrivato per l'udienza a New York: scende dalla scaletta del suo aereo, poi la coda di auto nere che lo protegge nel viaggio verso la Trump Power nella Grande Mela: oggi sarà il giorno del Tribunale.

Trump ha trascorso la notte nella sua “Trump Tower”, sulla Fifth Avenue di New York. La zona è blindata dalla polizia e sorvolata da un paio di elicotteri. Nessun fan dell'ex presidente appena l'ex Presidente è arrivato, solo curiosi e giornalisti. In aula: niente manette o foto segnaletica, all'ex presidente sarà risparmiato il tradizionale trattamento riservato ai criminali comuni. I capi di accusa contro Trump sarebbero 34, fra i quali falsificazione di documenti aziendali.

Il giudice Juan Merchan potrebbe imporre a Donald Trump di non parlare della sua incriminazione, durante la campagna elettorale. E' quanto temono i legali dell'ex presidente. Il rischio è "quello di infiammare ancora di più il caso", sostengono i legali dell'ex presidente.