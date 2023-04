Il Napoli ipoteca lo scudetto: 10mila tifosi accolgono la squadra all'aeroporto di Capodichino

Sale la febbre scudetto, dopo la vittoria sulla Juventus. L'ascesa dei giocatori del Napoli, di ritorno da Torino, è stata accolta in maniera imponente dai tifosi napoletani. In diecimila sono accorsi all'aeroporto di Capodichino. Dopo l'atterraggio alle 2 e 30, il pullman dei calciatori azzurri ha trovato una marea umana in festa con cori e bandiere. Alcuni giocatori si sono uniti alle celebrazioni, da Osimhen a Kvaratskhelia, mentre Anguissa si è fatto notare per la parrucca azzurra e Hirving Lozano ha immortalato il momento. Nel prossimo turno se il Napoli batterà la Salernitana, e la Lazio non vincerà a Milano con l'Inter, lo scudetto sarà matematico.