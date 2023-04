Il Papa incontra il Premier ucraino Denys Shmyhal

Il Papa ha ricevuto in udienza Denys Shmyhal, primo ministro dell'Ucraina, il quale, successivamente, ha incontrato il Segretario di Stato, Card. Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. ''Durante i cordiali colloqui svoltisi in Segreteria di Stato, sono state evidenziate le varie questioni collegate alla guerra in Ucraina, riservando una particolare attenzione all'aspetto umanitario e agli sforzi per ristabilire la pace. Nello stesso contesto, sono stati trattati anche diversi argomenti che riguardano la vita e l'attività delle Chiese nel Paese'', fa sapere il Vaticano.