Il "pesce-lumaca" da record, video della cattura a 8.336 metri: è il più profondo mai pescato

Gli scienziati battono il record mondiale per i pesci più profondi mai catturati, toccati gli 8.336 metri: un giovane "pesce-lumaca", ha abboccato all'esca, mentre nuotava nell'abisso della fossa oceanica delle Izu-Ogasawara, nel Pacifico occidentale. L'esperimento di un team dell’Università dell'Australia Occidentale.

Si tratta del pesce più profondo mai pescato sin'ora.

Filmato dalla spedizione di ricerca della University of Western Australia e della Tokyo University of Marine Science and Technology.