Lampedusa: il piccolo Ismaele, 6 mesi, che ha perso la mamma in mare, coccolato dai poliziotti

I poliziotti che sono in servizio all'hotspot di contrada Imbriacola, si sono mobilitati per aiutare il piccolo comprando latte, giochini, pannolini e medicinali. "Ci resta la soddisfazione e la crescita interiore che ci danno il sorriso innocente e sincero di Ismail con cui ci impegniamo, come Paese, a offrire una vita di dignità e diritti. Quella di un grande Paese con una Costituzione figlia della cultura di accoglienza". Lo ha detto il questore di Agrigento Emanuele Ricifari.