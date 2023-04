Il principe William si finge ristoratore e risponde al telefono: “Ok, ci vediamo alle 2:15”

Squilla il telefono e risponde il Principe: “Indian Streatery, come posso aiutarti?”. Ristoratore per qualche minuto, William interagisce con un ignaro cliente rispondendo al telefono di un ristorante indiano. Al suo fianco c'è Kate che se la ride. “Abbiamo un posto per due persone? Deve prendere un treno alle tre”, chiede riuscendo a barcamenarsi fino a fissare la prenotazione. “Ok, non adesso, ci vediamo alle due e un quarto”. Riaggancia e scherza con i presenti, a favore di telecamera: “Era molto confuso”. Il siparietto si è consumato durante la visita di Stato a Birmingham, quando i due reali sono entrati in un ristorante a conduzione familiare. A quel punto il Principe ha risposto alla chiamata prenotando un tavolo per due.