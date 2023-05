Il re, la regina, la carrozza reale: scene dall'incoronazione di Carlo III in versione Lego

Re Carlo III e la regina Camilla si affacciano dal balcone di Buckingham Palace per salutare la folla. Un'anticipazione di quello che vedremo il 6 maggio è andata in scena a Legoland Windsor. Si tratta di una replica dell'incoronazione del Re realizzata con circa 32 mila mattoncini di plastica. Per assemblarli sono servite più di mille ore.

Il set comprende anche il viaggio della Golden State Coach, la carrozza reale dorata lungo il Mall e il concerto che si terrà al Castello di Windsor, completo di orchestra e famiglia reale seduta nel palco. Ci sono anche le riproduzioni di alcuni dei cantanti che si esibiranno, tra cui Katy Perry e Lionel Richie.

"La parte di cui siamo più orgogliosi è proprio l'area del concerto perché ci sono molti dettagli e costruire violini e flauti è un compito arduo", ha detto Paula Laughton, capo modellista di Legoland Windsor.

"È sempre una gioia poter ricreare momenti iconici della storia britannica in forma di Lego, quindi non potevamo perdere l'occasione di celebrare questo momento irripetibile per ricreare un'incoronazione in miniatura", ha aggiunto.