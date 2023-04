Il recupero in elicottero dei migranti bloccati sulla disabitata Isola Lampione

In 32 erano approdati sulla deserta Isola Lampione, con il mare molto agitato. Tra loro anche un bambino. Il recupero, in condizioni meteo avverse, è stato portato a termine dalla Guardia costiera che ha diffuso il video. Dopo diversi tentativi di recupero dei migranti via mare, attraverso l'impiego di motovedette SAR, le operazioni di salvataggio, a causa delle condizioni meteo, particolarmente avverse, sono state eseguite facendo ricorso a un elicottero Nemo della Guardia Costiera. I migranti sono stati trasportati in sicurezza sull'isola di Lampedusa.