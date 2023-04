Il tornado travolge un furgone a Little Rock: il video dall’interno del veicolo

Cody Coombles, 24 anni, era a bordo del furgone da lavoro quando il tornado che ha devastato nei giorni scorsi l’Arkansas si è abbattuto su Little Rock.

Il filmato ripreso dalla telecamera sul cruscotto e dal cellulare all’interno del veicolo ha registrato quegli istanti terrificanti con il vento che sale impetuosamente e comincia a scuotere la carrozzeria mentre tutto intorno si vedono volare detriti e gli alberi vengono sradicati.

Il tornado è piombato sulla cittadina con venti oltre i 265 chilometri orari.

“È stato il momento più spaventoso della mia vita”, ha detto il giovane a Reuters, aggiungendo: "Il vento ululava. Sembravano quasi delle urla. Lo sentivo soffiare attraverso le fessure del furgone, spingeva e scuoteva tutto il veicolo. Se non avessi avuto tutta l'attrezzatura in quel furgone e non avessi avuto la paratia e altre cose attaccate per renderlo un po' più pesante, sono abbastanza sicuro che sarebbe volato via".

Intanto si aggrava il bilancio delle vittime. È salito a 32 il numero dei morti accertati per le tempeste e le decine di tornado che hanno colpito undici Stati negli Usa abbattendo alberi e distruggendo interi quartieri.

In Arkansas, dove almeno cinque persone sono rimaste uccise, la governatrice Sarah Huckabee Sanders aveva già dichiarato lo stato di emergenza e attivato la Guardia Nazionale. Secondo le previsioni, tra martedì e mercoledì sono attesi nuovi temporali.