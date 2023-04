Il Vademecum dei Vigili del Fuoco per gestire un’emergenza con una persona affetta da autismo

Nella giornata mondiale sulla consapevolezza sull'autismo, il corpo dei Vigili del Fuoco, impegnato in prima linea per un soccorso quotidiano inclusivo, ha deciso di fornire alcuni consigli preziosi nel caso si dovesse affrontare un'emergenza in cui è coinvolta una persona affetta da autismo.

In un prezioso video vengono elencati alcuni comportamenti da seguire insieme all'invito a mostrarsi tranquilli.