Il video del funzionamento del sistema americano di sminamento M58 in dotazione alle forze ucraine

Lancia uno speciale razzo a propellente solido che alimenta un tubo flessibile pieno di esplosivo nel campo minato. Dopo la sua detonazione, le mine installate vengono fatte esplodere, di conseguenza appare un passaggio per varie attrezzature e personale. È un analogo del sistema di sminamento sovietico UR-77 "Meteorite", popolarmente noto con il soprannome di "Snake Gorynych".

Entrato in servizio per la prima volta nel 1988, l'M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC) fornisce una capacità di sminamento "ravvicinato" per le forze di manovra dell'Esercito e del Corpo dei Marines degli Stati Uniti. È efficace contro le mine terrestri con spoletta convenzionale e, una volta fatto esplodere, fornisce una corsia larga 8 metri e lunga 100 metri.