Il video di un BTR-4 mentre guada un fiume in Ucraina

Il BTR-4 "Bucefalo" è un veicolo trasporto truppe (APC) a otto ruote, dotato di trazione integrale con formula 8x8 di costruzione ucraina. Il BTR-4 è destinato al trasporto di soldati di unità meccanizzate e al supporto del fuoco in battaglia. È usato per equipaggiare unità in grado di combattere in varie condizioni, in particolare quando usano armi di distruzione di massa. L'APC può essere la macchina base per unità speciali di risposta rapida e marine. Il Bucefalo può eseguire le attività impostate giorno e notte, in diverse condizioni climatiche, su strade con diversa copertura e in condizioni di fuoristrada completo.