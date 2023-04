Il video "visto" dal drone kamikaze che distrugge un veicolo da combattimento della fanteria russa

Un video sui social di Kiev mostra la "soggettiva" di un drone ucraino kamikaze che esplode - secondo il post - su un "veicolo nemico della fanteria russa.

I veivoli senza pilota, sono usati in modo massiccio da entrambi gli schieramenti, Russia ed Ucraina.

Secondo quanto riportato dal settimanale tedesco Der Spiegel a febbraio scorso, la Cina sarebbe stata in trattative con la Russia per l'export di circa cento droni kamikaze e lo stesso segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, si era detto "molto preoccupato" che la Cina potesse fornire supporto alla Russia tramite armi letali, un'eventualita' che avrebbe avuto "serie conseguenze" sulla relazioni tra Washington e Pechino, aveva detto Blinken. Secondo quanto riportato il mese scorso, inoltre, un drone di fabbricazione cinese sarebbe stato abbattuto nei cieli dell'Ucraina orientale. Il ministero del Commercio ha difeso le aziende cinesi produttrici di droni a uso civile, che avrebbero smesso di operare nelle aree in conflitto, e afferma che la Cina "continuera' ad adottare le misure necessarie per rafforzare il controllo sull'esportazione di droni".