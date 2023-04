Il vulcano Nevado del Ruiz minaccia l'eruzione, 40 famiglie evacuate: per ora colonna di fumo bianca

È il vulcano delle Ande, il più alto della Colombia, e si trova a oltre 5mila metri sopra il livello del mare. Il Nevado del Ruiz è un vicino scomodo che da diversi giorni minaccia di eruttare. Per ordine delle autorità colombiane, che hanno diramato un'allerta arancione, circa 40 famiglie hanno iniziato a lasciare Villamaria. Sono le abitazioni più a rischio, ma in realtà l'eventuale eruzione potrebbe coinvolgere fino a 57mila abitanti, di cui 14.000 nelle aree urbane dislocate in circa 14 comuni. Il timore è di evitare il ripetersi della strage. Nel lontano novembre 1985, la violenta eruzione provocò la morte di 25mila persone con un riversamento di fango e cenere fuoriuscita dalle bocche. Il governatore del dipartimento di Caldas riferisce che sono già stati mobilitati 2.700 tra soldati e poliziotti e che sono stati messi in allerta 25 ospedali pubblici e 175 ambulanze. Intanto Nevado del Ruiz resta un sorvegliato speciale, la cui attività sismica è, fortunatamente, costante ma con una “lieve diminuzione del numero di terremoti giornalieri”.