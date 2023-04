Incendio in un edificio del ministero della Difesa russo nel centro di Mosca

Un incendio è scoppiato, nel primo pomeriggio, in un edificio del ministero della Difesa russo nel centro di Mosca. Il rogo, di non grandi dimensioni, è stato spento subito dopo il suo primo propagarsi, senza che ci siano state vittime, ha riferito l'agenzia statale Tass, citando i servizi di emergenza.

Un filmato condiviso sui social media mostra una piccola nuvola di fumo nero dalla sede del ministero della Difesa dopo che i media statali hanno riferito che è scoppiato un incendio nell'edificio.

"Intorno alle 19:30 (16:30 GMT), in uno degli edifici amministrativi del ministero della Difesa a Mosca, i lavoratori in servizio hanno rilevato del fumo nei locali. I vigili del fuoco e il ministero delle situazioni di emergenza sono giunti sul posto", ha riferito Interfax citando una nota del ministero della Difesa russo. L'incendio ha coperto un'area di 60 metri quadrati (646 piedi quadrati), ha detto la TASS citando i servizi di emergenza locali. Che in seguito hanno fornito la versione ufficiale secondo cui l'incendio è stato causato da un cablaggio difettoso.