"Riconoscete le nostre terre": il grido degli indios brasiliani al governo Lula

Migliaia di rappresentanti dei popoli indigeni da tutti gli angoli del Brasile si sono dati appuntamento in questi giorni nella capitale Brasilia.

E' un appuntamento annuale che si tiene dal 2004, il Free Land Camp, un accampamento sulla Spianata dei Ministeri: questa volta vuole sollecitare il governo di Luiz Inácio Lula da Silva a riprendere il processo di demarcazione delle terre dei popoli originari e in difesa dei loro territori ancestrali.

Con il motto "senza demarcazione non c'è democrazia", si ​​allude a circa 200 aree rivendicate dagli indigeni e che attendono di essere delimitate.

Questo processo, che è un obbligo dello Stato secondo la Costituzione del 1988, è stato interrotto dal governo di estrema destra di Jair Bolsonaro nel 2019. Il progressista Lula, salito al potere il primo gennaio, ha promesso di riprenderlo.

Secondo dati ufficiali, i popoli indigeni in Brasile occupano il 13,7% del territorio nazionale.

Le aree indigene sono 610, di cui 487 approvate e protette, per lo più nell'area amazzonica. Ma l'amministrazione Bolsonaro ha promosso lo sfruttamento agricolo e minerario proprio in Amazzonia: con la conseguente invasione delle terre indigene, la cacciata di molte tribù dai loro territori, la diffusione di fame e malattie.