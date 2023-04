Infertilità, il principale fattore di rischio è l'età. L’importanza di dieta e attività fisica

Le culle degli italiani sono sempre più vuote e non sempre per scelta. Secondo le ultime stime dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) circa una persona su sei a livello globale è affetta da infertilità nel corso della vita.

Una coppia è considerata sterile dopo oltre un anno di tentativi di concepimento. Un limite temporale che si accorcia a 6 mesi nelle donne over 35 e ancora di più nelle over 40. “Già una donna di 35-40 anni ha metà della fertilità di una ventenne” spiega Fabrizio Cerusico, medico chirurgo, specializzato in infertilità di coppia e autore del volume Energia della Fertilità (Anima Edizioni).

“L'alimentazione è la causa di molte malattie e nello stesso tempo la cura, questo è vero anche per la fertilità- spiega Cerusico.- Ogni individuo ha un proprio equilibrio psicofisico ottimale, più riusciamo ad avvicinarci ad esso, meglio riusciamo ad esprimere tutte le nostre potenzialità, tra cui la capacità di riprodurci. In questo equilibrio gioca un ruolo determinante l’alimentazione”.

Altri aspetti fondamentali quando si parla di fertilità sono: l’attività fisica, l’elettromagnetismo e lo stress.