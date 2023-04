Bolivia, battaglia in strada tra insegnanti e polizia

Ancora una volta, in Bolivia, una manifestazione di insegnanti è finita in violenti scontri con la polizia.

La protesta di ieri a La Paz era quella del personale delle scuole contro i nuovi piani di studio, per migliori condizioni di lavoro e perfino per il pagamento degli stipendi, che in molti casi non arrivano. Gli agenti hanno caricato i manifestanti, usando anche proiettili di vernice e spray urticanti. Dall'altra parte si è risposto con il lancio di fuochi d'artificio. Non c'è un bilancio ufficiale dei feriti.

Una ONG per la difesa dei diritti umani ha calcolato 725 violazioni della libertà di espressione in Bolivia nel solo 2022.