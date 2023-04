25 anni fa l'intervento dei Vigili del fuoco per salvare la Sacra Sindone da un incendio

Nella notte tra l’11 e il 12 aprile 1997, verso la mezzanotte, un devastante incendio distrusse la cappella del Guarini in Duomo a Torino, dove era conservata la teca con la Sindone.

Le immagini di quei momenti sono ancora impresse nella mente di chi era presente e di tanti i fedeli che avevano fatto visita alla Cappella.

Le fiamme furono causate da un corto circuito nelle impalcature montate per i lavori di restauro e causarono danni enormi alla struttura della cupola, al Duomo e a Palazzo Reale. Nelle immagini si vedono i vigili del fuoco che mettono in salvo la Sindone dopo aver distrutto la teca in cristallo che conservava il Sacro Lino.