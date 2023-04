Codice Appalti, Giuseppe Busìa: "Chiedono le mie dimissioni? Resto fino a fine mandato"

"Rimango fino al 2026, fino alla fine del mio mandato, non ho fatto le critiche contro il governo, io collaboro con il governo, con il paese, faccio il mio lavoro con corenza".

Queste le parole chiare con cui Giuseppe Busia, presidente dell'Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha risposto alle domande della giornalista Lucia Annunziata durante il programma 'Mezz'ora in più' su Rai3.

"Io rispondo al mandato che ho, fino in fondo -ha proseguito Busìa-. Lo faccio con coerenza e rispetto le scelte politiche. Il governo ha fatto legittimamente la sua scelta di portare in Gazzetta le disposizioni e io le applico con scrupolo''.

Il codice degli appalti "è complessivamente buono", è una legge di sviluppo. "Le critiche -ha chiarito il presidenta Anac- riguardano le soglie, ovvero a cosa si applica il codice. Poiché usciamo da un'emergenza l'obiettivo è mettere insieme il fare in fretta e bene. In questo codice non c'è necessità di confrontare due preventivi e questo non è una buona regola. E' possibile - si è chiesto - che io non possa dire alla pubblica amministrazione di confrontare due preventivi, se pago di più non è detto che ottengo qualcosa di meglio. Se posso scegliere discrezionalmente l'impresa tecnicamente c'è un maggiore rischio di corruzione, lo sostengono anche i costruttori. E si penalizzano le piccole imprese".