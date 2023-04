PizzAut apre a Monza. L'inaugurazione con Mattarella: "Per il presidente la pizza Art. 1"

Nico Acampora è il fondatore e presidente di PizzAut, il primo ristorante in Europa interamente gestito da ragazzi autistici. Il 1° maggio 2021 ha aperto a Cassina de' Pecchi la prima pizzeria e oggi il progetto raddoppia a Monza un secondo ristorante alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Siamo emozionatissimi -ha affermato Acampora- la presenza del Capo dello Stato è un segnale importantissimo per le 600mila famiglie alle prese con questi disturbi”.

Il menù per l’occasione? “La pizza articolo 1, avrà i 3 colori della nostra bandiera e il menù sarà realizzato con prodotti provenienti dalle terre confiscate alla camorra e alla mafia, per onorare la storia del nostro presidente e per dare un segno di impegno civico” ha dichiarato Acampora.

Il progetto nasce da una vicenda personale: “Uno dei miei figli, Leo, è un ragazzo autistico- racconta il fondatore di PizzAut- quando ti nasce un figlio autistico tutta la tua vita diventa complessa. In Italia si fa ancora troppo poco per i diritti delle persone autistiche. Ho pensato che il lavoro fosse una dimensione importante e potesse restituire ai ragazzi dignità”.