Donne senza hijab ovunque in Iran dove continuano gli avvelenamenti nelle scuole

Camminano per strada con lunghi capelli al vento, sfidando il regime. In mezzo c'è ancora Donna Vita Libertà lo slogan della protesta che ha segnato forse la rivolta più profonda nella Repubblica islamica dell'Iran dall'anno della sua Costituzione nel 1979.

Donne senza velo camminano ovunque nelle strade delle maggiori città iraniane, nonostante gli ultimi più stringenti divieti emessi dalle autorità: controlli con videocamere pubbliche, pattugliamenti della polizia morale, avvertimenti tramite sms alle cittadine iraniane, attività commerciali chiuse dove le regole sul velo non sono state rispettate e ancora misure che vietano l'istruzione nelle scuole e la cura sanitaria negli ospedali alle donne che osano mostrare i propri capelli in pubblico contravvenendo uno dei precetti cardine della Sharia sciita.

Eppure nonostante questo molte iraniane per lo più giovani e giovanissime - come si vede in questo video pubblicato su twitter dalla ong Iran Human Rights - stanno sfidando apertamente l'uso dell'hijab islamico obbligatorio, rischiando l'arresto e in alcuni casi anche pene più pesanti come torture e multe.

Sui social media è pieno di foto e video di capelli al vento, con cui si documenta la sfida delle donne iraniane per le quali è divenuto oramai necessario che "L'hijab dovrebbe essere una scelta e non uno strumento di repressione politica".

E ancora nelle scuole - denunciano le ong e i social media - molte studentesse (circa 5000) sono ancora oggetto di pesanti intossicazioni col gas, diffuse nei licei. La magistratura ha arrestato alcuni presunti responsabili degli attacchi ma il popolo non ne è convinto: secondo loro gli avvelenamenti potrebbero essere il tentativo da parte del regime di punire coloro che hanno osato sfidare le regole sociali nelle scuole.

La protesta avviata dalle donne dalla morte della 22enne curda Mahsa Amini avvenuta a settembre scorso, proprio a causa del velo messo male, si è allargata all'intera società civile: uomini, studenti, lavoratori dopo mesi continuano a scendere in piazza e per le strade delle maggiori città iraniane. In sette mesi sono state quasi seicento le vittime della dura repressione operata dalle Guardie della rivoluzione (Pasdaran) e dei paramilitari Basij sui manifestanti e oltre 19000 gli arresti.

Dopo aver bocciato la richiesta di un referendum su una riforma politica sostanziale avanzata dall'ex presidente Rohani, la Guida Suprema l'ayatollah Ali Khamenei, in coincidenza con la festa di fine Ramadan, ha concesso la "grazia" e provvedimenti per la riduzione della pena a oltre 1.750 persone condannate nella Repubblica Islamica.