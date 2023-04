Irlanda del Nord: Molotov contro la Polizia, Biden in visita la prossima settimana

Bottiglie molotov e altri oggetti contundenti sono stati lanciati contro i mezzi della polizia antisommossa nella città nordirlandese di Londonderry da parte di alcune decine di repubblicani dissidenti, che hanno tenuto un corteo non autorizzato in tenute paramilitari. Gli scontri, senza feriti, secondo la polizia, sono avvenuti nel quartiere di Creggan, nel giorno del 25esimo anniversario degli accordi di Venerdì Santo del 1998, che mise fine a 30 anni di guerra civile. I manifestanti intendevano marciare fino al cimitero per commemorare l'anniversario dell'insurrezione irlandese contro i britannici della Pasqua 1916.

Desta preoccupazione, la prossima settimana, la visita del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che farà tappa anche a Ballina, da dove uno dei suoi bisnonni partì per gli Usa nel lontano 1850, anche se va detto che questi scontri avvengono ogni anno in occasione della commemorazione dell'insurrezione. Cliccando sul link un articolo che spiega cosa avvenne durante la rivolta di Pasqua del 1916 e di cosa fosse L'Ira, l'Irish Republican Army.