Israele: manifestanti bloccano l'autostrada, la polizia usa cannoni ad acqua

A Tel Aviv la polizia ha usato cannoni ad acqua per sgomberare decine di manifestanti che bloccavano l'autostrada Ayalon nell'ambito delle proteste contro la riforma giudiziaria. Lo riporta il Times of Israel. Si tratta del 13° sabato di proteste contro la contestata riforma, nonostante il congelamento della proposta annunciato dal premier Benjamin Netanyahu e i conseguenti colloqui che sono in corso.

Secondo gli organizzatori delle proteste contro la riforma giudiziaria in Israele, sono oltre 450mila le persone che stanno protestando stasera in tutto il Paese. Lo riferisce il Times of Israel. "Continueremo a scendere in strada finché non ci verrà promesso che lo Stato di Israele rimarrà una democrazia", affermano gli organizzatori.

Nonostante la mossa e le trattative in corso tra le parti, decine di migliaia di persone hanno manifestato oggi in 150 luoghi del Paese per la 13/a settimana consecutiva. Solo a Tel Aviv stime degli organizzatori hanno riferito di circa 230mila persone: una fiumana di gente che si è raccolta lungo la via Kaplan (a ridosso del ministero della difesa) al grido oramai consueto di “Democrazia, democrazia”, “Vergogna, vergogna” e “Non finiremo come la Polonia”, che ha accompagnato la richiesta di un ritiro totale della legge.