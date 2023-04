Israele si ferma al suono della sirena per ricordare le vittime della Shoah.

Oggi la giornata a Israele è cominciata con il suono delle sirene che ricordano i 6 milioni di ebrei uccisi durante la Shoah. Ricorre oggi 18 aprile, infatti, il giorno della memoria, la "Giornata del ricordo dell'Olocausto", Yom HaShoah.

Il suono percorre tutto il paese e per due minuti tutto si ferma. Autobus, macchine, chi cammina si ferma di colpo. Immobili, quasi sull'attenti, ognuno ricorda il passato col suo dolore. Tutto il giorno è dedicato alla memoria di chi è scomparso nella Shoah. Nomi dei defunti vengono pronunciati uno dopo l'altro dai discendenti dei sopravvissuti nelle scuole, nei musei, nei luoghi pubblici. Ricordare perché non accada mai più.

Ieri sera la cerimonia in memoria di Yom HaShoah, al memoriale di Yad Vashem. Yom HaShoah è uno dei giorni più solenni del calendario nazionale israeliano, il 27° giorno del mese ebraico di Nisan, lo stesso giorno in cui iniziò la rivolta del ghetto di Varsavia. La cerimonia è stata infatti in parte dedicata alla coraggiosa rivolta. “La vostra memoria è la nostra memoria” ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog durante la cerimonia a cui ha preso parte assieme al Primo Ministro Benjamin Netanyahu e molte altre personalità. Il presidente di Yad Vashem, Dani Dayan, ha acceso la prima la torcia commemorativa e Shoshana Weis ha parlato a nome dei sopravvissuti.

Due israeliani feriti a Gerusalemme, polizia sospetta terrorismo

E mentre Israele celebra il Giorno della Memoria dell'Olocausto arriva un “attacco terroristico”, sospetta la polizia. Due cittadini israeliani sono rimasti feriti da colpi di arma da fuoco esplosi contro la loro auto a Gerusalemme: non sono in pericolo di vita, secondo i soccorsi israeliani. Il Magen David Adom, l'equivalente israeliano della Croce Rossa, ha reso noto che i feriti, due uomini, hanno continuato a guidare dopo l'attacco, avvenuto poco prima delle 7:10 ora locale nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme. Il quartiere è stato isolato e giornalisti dell'Afp hanno visto un gran numero di personale delle forze dell'ordine pesantemente armato dispiegarsi nell'area. Gli spari sono avvenuti nei pressi di un santuario ebraico. La polizia ha detto di aver trovato quello che ha detto essere il mitra usato dall'aggressore. Un giornalista ha visto la polizia entrare in una casa palestinese circondata dalle forze di sicurezza mentre un drone sorvolava l'area.